Хэмилтон: Вольф — великий лидер. Я не знаю никого другого, кто так хорошо поддерживает
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу руководителя немецкой команды Тото Вольфа.
«У нас есть великий лидер. У нас потрясающая поддержка со стороны совета директоров, которые все являются страстными любителями автоспорта. У нас просто отличная коммуникация во всей организации.
Тото очень сосредоточен как лидер, чтобы действительно помогать людям в команде. Я не знаю другого руководителя, по крайней мере, из тех, с кем я работал, который пришёл бы и сказал: «Эй, как дела дома? Как я могу лучше поддержать тебя, чтобы у тебя было больше времени с женой, или мужем, или партнёром, или детьми, чтобы ты приходил на работу более счастливым и хотел больше работать?» – приводит слова Хэмилтона Crash.net.
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