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Ферстаппен: в команде все должны честно высказываться, чтобы вы могли прогрессировать

Ферстаппен: в команде все должны честно высказываться, чтобы вы могли прогрессировать
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что главным критерием роста команды должен быть диалог внутри коллектива.

«В команде все должны высказываться, чтобы было сделано всё возможное для улучшения автомобиля. У нас всегда очень честный разговор на эту тему. Иногда вы расходитесь во мнениях, и это нормально. Так бывает в жизни, но всегда очень важно быть честными друг с другом и действительно говорить, когда что-то не так. В конце концов, всё зависит от того, кто спроектирует лучшую машину, кто предложит больше умных идей», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

В минувшем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат в октябре после победы на Гран-при Японии. Всего на счету нидерландского пилота 454 очка, он опередил ближайшего преследователя в лице гонщика «Феррари» Шарля Леклера на 146 очков. Третье место занял напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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