Ферстаппен: в команде все должны честно высказываться, чтобы вы могли прогрессировать

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что главным критерием роста команды должен быть диалог внутри коллектива.
«В команде все должны высказываться, чтобы было сделано всё возможное для улучшения автомобиля. У нас всегда очень честный разговор на эту тему. Иногда вы расходитесь во мнениях, и это нормально. Так бывает в жизни, но всегда очень важно быть честными друг с другом и действительно говорить, когда что-то не так. В конце концов, всё зависит от того, кто спроектирует лучшую машину, кто предложит больше умных идей», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
В минувшем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат в октябре после победы на Гран-при Японии. Всего на счету нидерландского пилота 454 очка, он опередил ближайшего преследователя в лице гонщика «Феррари» Шарля Леклера на 146 очков. Третье место занял напарник Ферстаппена Серхио Перес.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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