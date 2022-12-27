До повышения цен на билеты RDS GP осталось лишь несколько дней

В настоящий момент продолжается продажа билетов на все этапы Гран-при Российской Дрифт Серии – 2023.



До 31 декабря 2022 года болельщики могут приобрести билеты разных категорий по специальным новогодним ценам. Причём, помимо классических билетов на уикенд (два дня посещения), в продаже есть билеты «Стандарт» и «VIP» только на один день этапа. А юные фанаты дрифта могут купить детские билеты. Кроме того, их также оживает масса развлечений на автодромах.



Есть в реализации и новинка RDS GP 2023 – абонемент «Вся Москва», в который включено посещение сразу трёх московских этапов Дрифт Серии: первого, четвёртого и шестого. Соревнования на Moscow Raceway в очередной раз состоятся в разных конфигурациях трассы, поэтому интрига будет сохраняться на максимальном уровне.



Напомним, в 2023 году сезон RDS GP стартует 29 апреля на культовом автодроме Moscow Raceway. Всего запланировано семь мощных гоночных уикендов: соревнования пройдут в Москве (Moscow Raceway и ADM Raceway), Нижнем Новгороде (NRing), Санкт-Петербурге (Igora Drive), Красноярске (Red Ring), а также в Сочи (Sochi Autodrom).



Билеты можно приобрести на tickets.vdrifte.ru.



Календарь сезона RDS GP 2023:



29-30 апреля, Moscow Raceway (Москва);

3-4 июня, NRing (Нижний Новгород);

1-2 июля, Igora Drive (Санкт-Петербург);

22-23 июля, ADM Raceway (Москва);

12-13 августа, Red Ring (Красноярск);

2-3 сентября, Moscow Raceway (Москва);

14-15 октября, Sochi Autodrom (Сочи).

Лучшие моменты парных заездов RDS GP на «Игоре Драйв»: