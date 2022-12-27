Баттон объяснил, почему сезон-2023 в Формуле-1 получится эпическим

Чемпион Формулы-1 британец Дженсон Баттон считает, что следующий сезон получится эпическим.

«Даже с учётом ограничения расходов команды, которые находятся ближе к задней части, смогут реально бороться за лидерство. Нет причин, почему они не могут, особенно если у них есть правильный персонал и правильный состав гонщиков.

Три команды в борьбе за чемпионство — это было бы просто супер. Мы все любим, когда участвует больше команд. Когда два гонщика в одной команде борются за чемпионство, да, это хорошо, если гонки хорошие. Но нам нравится соперничество между разными командами.

Мне понравилась эта борьба между Тото Вольфом и Кристианом Хорнером вне трассы, а также борьба непосредственно в самих гонках. Да будет так. Я думаю, что в следующем году нас ждёт эпический сезон», — приводит слова Баттона GPFans.