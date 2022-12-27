Петров, Цареградцев и Карякин примут участие в 25-й «Гонке чемпионов»

14 января 2023 года на ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка пройдёт юбилейная 25-я «Гонка чемпионов», в которой по традиции принимают участие лучшие пилоты из разных дисциплин автоспорта.
Состав участников спортивного мероприятия будет включать имена 16 гонщиков, которые хорошо известны болельщикам автоспорта. Впервые мужской состав разбавит девушка — двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова.
Полный список участников «Гонки чемпионов» — 2023:
Кирилл Ладыгин – победитель «Гонки чемпионов»;
Виталий Петров – первый российский пилот Формулы-1;
Аркадий Цареградцев – чемпион России по дрифту;
Сергей Карякин – победитель ралли «Дакар»;
Анастасия Нифонтова – двукратный чемпион мира по ралли-рейдам;
Дмитрий Брагин – чемпион России по кольцевым гонкам;
Дмитрий Воронов – чемпион России по ралли;
Владимир Мельников – победитель Кубка журналистов — 2022;
Раис Минниханов – чемпион России по ралли-кроссу;
Михаил Митяев – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;
Леонид Панфилов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;
Егор Санин – чемпион России по ралли-кроссу;
Михаил Симонов – чемпион России по ледовым гонкам;
Макс Туриев – чемпион России по картингу;
Рустам Фатхутдинов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;
Владимир Шешенин – чемпион России по кольцевым гонкам.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
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