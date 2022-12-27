Петров, Цареградцев и Карякин примут участие в 25-й «Гонке чемпионов»

14 января 2023 года на ледовой трассе полигона АО «АВТОВАЗ» в селе Сосновка пройдёт юбилейная 25-я «Гонка чемпионов», в которой по традиции принимают участие лучшие пилоты из разных дисциплин автоспорта.

Состав участников спортивного мероприятия будет включать имена 16 гонщиков, которые хорошо известны болельщикам автоспорта. Впервые мужской состав разбавит девушка — двукратная чемпионка мира по ралли-рейдам Анастасия Нифонтова.



Полный список участников «Гонки чемпионов» — 2023:



Кирилл Ладыгин – победитель «Гонки чемпионов»;

Виталий Петров – первый российский пилот Формулы-1;

Аркадий Цареградцев – чемпион России по дрифту;

Сергей Карякин – победитель ралли «Дакар»;

Анастасия Нифонтова – двукратный чемпион мира по ралли-рейдам;

Дмитрий Брагин – чемпион России по кольцевым гонкам;

Дмитрий Воронов – чемпион России по ралли;

Владимир Мельников – победитель Кубка журналистов — 2022;

Раис Минниханов – чемпион России по ралли-кроссу;

Михаил Митяев – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;

Леонид Панфилов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;

Егор Санин – чемпион России по ралли-кроссу;

Михаил Симонов – чемпион России по ледовым гонкам;

Макс Туриев – чемпион России по картингу;

Рустам Фатхутдинов – обладатель Кубка России по кольцевым гонкам;

Владимир Шешенин – чемпион России по кольцевым гонкам.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: