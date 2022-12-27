Ральф Шумахер высказался о причинах, которые могут побудить Ферстаппена завершить карьеру

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер признался, что верит словам Макса Ферстаппена о завершении карьеры. Ранее Макс говорил, что не планирует выступать слишком долго.



«Может ли Макса победить товарищ по команде? Макс и Льюис по-прежнему остаются самыми совершенными гонщиками на стартовой решётке. Однако, как я уже говорил, Льюису пришлось нелегко с Джорджем. Макс тоже испытал некоторые трудности в начале сезона. Несомненно, Макс близок к зениту и может продержаться на таком уровне ещё долгое время в силу своего возраста. Льюису нужно делать больше, чтобы быть на пределе.



Но что касается Макса, то я задаю себе другой вопрос: как долго он ещё пробудет в Формуле-1? Он уже несколько раз заявлял, что не хочет пилотировать машину десять лет. Я верю ему и допускаю, что в какой-то момент он скажет: «Вот и всё. Я ухожу!» Одной из причин может стать необходимость совершать постоянные поездки. Хотя раньше у нас было меньше гонок, к концу карьеры для меня это было уже слишком. Нельзя забывать и ещё кое о чём: вся жизнь пилотов проходит в соответствии с графиком Формулы-1. Он начинается с момента, когда встаёшь, и продолжается вплоть до того, пока не ложишься спать. Времени на семейную жизнь остаётся не так много. К этому нужно прибавить экстремальные тренировки», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.de.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: