Гасли: смешно, что пресса до сих продвигает историю наших отношений с Оконом

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал отношения с напарником по команде Эстебаном Оконом.



«Всем нравится продавать эту историю. Не секрет ни для кого, что у нас были и взлёты, и падения. Но я его знаю дольше всех, мы выросли вместе. Сейчас всё хорошо, и не вижу предпосылок, что будет иначе. Даже смешно, что пресса до сих пор продвигает эту историю и сосредоточена на этом. Взгляните на пит-лейн — соперничество есть в любой команде Формулы-1. Главное, чтобы оно не было при этом токсичным. Просто нужно быть взрослее, и команда будет двигаться вперёд.



Каждый пилот на трассе стремится проявить себя с положительной стороны, но старается уважать соперника. Я вижу, как расходится история про меня и Окона, но не беспокоюсь», — приводит слова Гасли Motorsport Week со ссылкой на Channel 4.