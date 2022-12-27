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Гасли: смешно, что пресса до сих продвигает историю наших отношений с Оконом

Гасли: смешно, что пресса до сих продвигает историю наших отношений с Оконом
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Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал отношения с напарником по команде Эстебаном Оконом.

«Всем нравится продавать эту историю. Не секрет ни для кого, что у нас были и взлёты, и падения. Но я его знаю дольше всех, мы выросли вместе. Сейчас всё хорошо, и не вижу предпосылок, что будет иначе. Даже смешно, что пресса до сих пор продвигает эту историю и сосредоточена на этом. Взгляните на пит-лейн — соперничество есть в любой команде Формулы-1. Главное, чтобы оно не было при этом токсичным. Просто нужно быть взрослее, и команда будет двигаться вперёд.

Каждый пилот на трассе стремится проявить себя с положительной стороны, но старается уважать соперника. Я вижу, как расходится история про меня и Окона, но не беспокоюсь», — приводит слова Гасли Motorsport Week со ссылкой на Channel 4.

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