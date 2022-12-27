Гасли: смешно, что пресса до сих продвигает историю наших отношений с Оконом

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал отношения с напарником по команде Эстебаном Оконом.
«Всем нравится продавать эту историю. Не секрет ни для кого, что у нас были и взлёты, и падения. Но я его знаю дольше всех, мы выросли вместе. Сейчас всё хорошо, и не вижу предпосылок, что будет иначе. Даже смешно, что пресса до сих пор продвигает эту историю и сосредоточена на этом. Взгляните на пит-лейн — соперничество есть в любой команде Формулы-1. Главное, чтобы оно не было при этом токсичным. Просто нужно быть взрослее, и команда будет двигаться вперёд.
Каждый пилот на трассе стремится проявить себя с положительной стороны, но старается уважать соперника. Я вижу, как расходится история про меня и Окона, но не беспокоюсь», — приводит слова Гасли Motorsport Week со ссылкой на Channel 4.
- 27 декабря 2022
-
17:36
-
16:50
-
16:17
-
15:35
-
14:47
-
14:08
-
14:04
-
13:37
-
13:25
-
12:49
-
12:38
-
12:20
-
12:07
-
11:50
-
10:56
-
10:42
-
09:55
-
09:55
-
00:46
-
00:40
- 26 декабря 2022
-
23:51
-
23:05
-
22:59
-
20:56
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
18:52
-
18:48
-
17:35
-
17:31
-
16:13
-
15:50
-
15:28
-
14:56