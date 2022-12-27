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Феттель поделился воспоминаниями о выступлениях с Марком Уэббером

Феттель поделился воспоминаниями о выступлениях с Марком Уэббером
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился воспоминаниями о выступлениях за «Ред Булл», когда его напарником был Марк Уэббер.

«Вспоминаю гонку в Германии, на трассе Нюрбургринг, и в тот день Марк работал идеально. Это было невероятно. В 2009 году у меня на этой трассе всё сложилось из рук вон плохо. И после гонки, в которой Уэббер победил, я просто сказал, что снимаю перед ним шляпу. Марк был намного быстрее меня. Возможно, эта трасса меня просто не любит или я с ней борюсь, но машина Уэббера делала всё, что он хотел, и это действительно впечатляюще», — рассказал Феттель в подкасте Beyond the Grid.

Себастьян Феттель выиграл четыре чемпионских титула в составе «Ред Булл». Последние два года немец провёл в «Астон Мартин» и завершил карьеру по окончании сезона-2022.

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