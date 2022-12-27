Экс-пилот Формулы-1: мне нравился Бинотто, жаль, что он ушёл

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением от уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари».



«Очень грустно, что Маттиа Бинотто ушёл. Мне он нравился, и у него было понимание, что и как необходимо сделать. Но, как я говорил, у него был шанс исправить ситуацию и решить проблемы во время летнего перерыва, но он решил этим не заниматься. Всё дошло до того, что порой казалось, за выбор стратегии отвечают инженер и гонщик. Слышал, что Бинотто и Леклер даже не разговаривали к концу сезона», — приводит слова Херберта GPBlog с ссылкой на Motor Sport Magazine.



Маттиа Бинотто официально освободит должность руководителя «Феррари» 31 декабря, его заменит Фредерик Вассёр, который ранее занимал аналогичную должность.

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