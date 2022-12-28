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Гасли заявил, что рассчитывает бороться за места в топ-3 в новом сезоне

Гасли заявил, что рассчитывает бороться за места в топ-3 в новом сезоне
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Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«В минувшем сезоне «Альпин» была четвёртой командой по силе. Теперь наша следующая цель — попадание в тройку. Для этого нужно побороться с тремя ведущими командами, и я искренне верю, что мы способны на это, потому что в последние годы команда добилась прогресса. Определённо, у нас хватает скорости, и если машина 2023 года позволит нам сделать шаг вперёд, то мы вполне сможем побороться за места в первой тройке», — заявил Гасли в эфире Channel 4.

В минувшем сезоне Пьер Гасли выступал за «Альфа Таури» и с 23 очками занял 14-е место в общем зачёте пилотов. С 2023 года Гасли будет напарником Эстебана Окона в «Альпин».

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