Ральф Шумахер объяснил, почему Вассёр подходит на пост руководителя «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о перспективах Фредерика Вассёра на посту руководителя «Феррари». На этой должности он будет работать с января следующего года.
«Перед ним стоит грандиозная задача. Теперь он будет должен молниеносно принимать решения. Всё будет зависеть от того, как скоро у него сложится представление: кого оставить, кого заменить, а кого пригласить из «Заубера». В «Феррари» экстремальное давление. Вассёр, однако, финансово независим и очень уверен в себе. Вот почему он является подходящим кандидатом. Кроме того, он близко знаком с Шарлем Леклером, которого знает ещё со времён картинга. Это должно помочь», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.de.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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