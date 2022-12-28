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Марко рассказал о реакции Феттеля на предложение вернуться в «Ред Булл»

Марко рассказал о реакции Феттеля на предложение вернуться в «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель может вернуться в «Ред Булл» в качестве одного из руководителей. Об этом рассказал спортивный консультант австрийской команды Хельмут Марко.

«Не исключено, что он вернётся на должность в высшем руководстве команды. У нас был разговор. Думаю, если бы он мог получил пост, ему бы это пришлось по душе. Я это понял во время беседы», — приводит слова Марко Sky Sport Germany.

Помимо четырёх чемпионских титулов в Формуле-1, Себастьян также трижды становился вице-чемпионом «Королевских гонок» и ещё один раз был бронзовым призёром. Начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. С 2009 по 2014 год был в «Ред Булл» (титулы завоевал именно там).

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