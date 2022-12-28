Коронел: карьера пилота заканчивается, когда он попадает в одну команду с Ферстаппеном

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел считает, что карьера гонщика Формулы-1 заканчивается, как только он садится рядом с Максом Ферстаппеном.

В начале этого года Ландо Норрис рассказал, что вёл переговоры с «Ред Булл» о будущем в австрийской гоночной команде. Однако британец подписал долгосрочный контракт с «Маклареном», и это был мудрый выбор, считает Том Коронел.

«Норрис сделал хороший выбор. Должен ли он выступать рядом с Максом? Нет, тогда он окажется в таком же положении, как и все остальные. Рядом с Максом твоя карьера гонщика просто закончится», — приводит слова Коронела GPBlog.

Норрис является ведущим пилотом в «Макларене». В последние два сезона Даниэль Риккардо с трудом справлялся с управлением болидом и не отставал от молодого британца. В 2023 году австралийца заменит Оскар Пиастри, а сам он уйдёт в «Ред Булл» в качестве третьего пилота.