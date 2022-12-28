Браун: давайте не будем превращать Формулу-1 в политический спорт

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун считает, что ФИА права, пытаясь найти баланс в отношении политических жестов гонщиков на гонках, так как, по его мнению, в последние годы протесты и заявления вышли из-под контроля.

«Думаю, что в целом мы хотим быть спортом, который приносит пользу. Нам просто нужно найти баланс и не допустить, чтобы каждый старт гонки становился для кого-то новой политической повесткой дня. Я не думаю, что это полезно, поскольку это может отвлечь от того, на что все настроились — они хотят посмотреть Гран-при. Я рад, что для гонщиков и команд открыта дверь для разговора с ФИА, если есть вопрос, который они хотят обсудить. Это не было «Вы не можете этого сделать». Это было «Вы не можете делать это без нашего разрешения». Так что, по крайней мере, дверь открыта.

Всем разрешена свобода слова. Временами это выходило из-под контроля. Отвлекает ли это от спорта? Эти гонщики могут заниматься этим в своё личное время, поэтому я думаю, что Формула-1 и ФИА имеют право сказать: «Вот кодекс поведения, которого мы ожидаем от вас во время уикенда Гран-при. Вы вольны делать всё, что хотите, с понедельника по пятницу, но очевидно, что именно в уикенд Гран-при на гонщиков направлено наибольшее количество камер», — приводит слова Брауна ESPN.