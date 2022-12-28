Пилоты Формулы-1 выбрали топ-10 гонщиков сезона-2022. Хэмилтон не участвовал в опросе

Пилоты Формулы-1 оценили выступления своих соперников в сезоне-2022 и составили свой личный рейтинг 10 лучших. При этом при составлении десяток гонщик имел право включать в неё себя самого.

Лучшим пилотом года, по мнению спортсменов, стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), ставший чемпионом мира во второй раз подряд. Вторым оказался Шарль Леклер («Феррари»). Тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — единственный, кто не участвовал в самом опросе — а также его напарник по команде Джордж Расселл.



По сравнению с рейтингом, составленным на основе десяток руководителей команд, из топ-10 выбыл Валттери Боттас, место которого занял Александер Албон.

Рейтинг пилотов Формулы-1, согласно оценкам гонщиков:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Шарль Леклер («Феррари»).

3. Джордж Расселл («Мерседес»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

5. Ландо Норрис («Макларен»).

6. Фернандо Алонсо («Альпин»).

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Александер Албон («Уильямс»), Серхио Перес («Ред Булл»), Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

Гонщики Ф-1 призвали всех отказаться от оскорблений в соцсетях: