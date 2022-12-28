Феттель рассказал, что совершенно точно не будет делать после ухода из Формулы-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот Себастьян Феттель признался, что совершенно точно не станет работать комментатором на телевидении. Напомним, по окончании сезона-2022 Феттель завершил карьеру.



«С нетерпением жду новых вызовов, которые меня ждут, хоть сейчас точно и не знаю, что это будет. Хочу ли работать комментатором на телевидении? Нет, нет, нет, пожалуйста, только не это. Нет, спасибо. Я думаю, что есть те, кто может это делать лучше», — приводит слова Феттеля Formel1.de со ссылкой на его выступление на Servus TV.



Помимо четырёх чемпионских титулов в Формуле-1, Себастьян также трижды становился вице-чемпионом «Королевских гонок» и ещё один раз был бронзовым призёром. Начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году.

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