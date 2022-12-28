Экс-пилот «Феррари»: я бы выгнал Бинотто ещё несколько лет назад

Экс-пилот «Феррари» Рене Арну считает, что Маттиа Бинотто должен был гораздо раньше освободить должность руководителя итальянской команды.
«Я никогда не был поклонником Бинотто. Тот, кто говорит, что в следующем году он будет выступать лучше, не заслуживает этой работы. Я бы выгнал его ещё несколько лет назад.
Его поведение неприемлемо, когда ты возглавляешь лучшую команду в мире. Жана Тодта можно любить или не любить, но он никогда бы не сказал: «В следующем году будет лучше». Он бы выиграл, а если бы выиграл, то подумал бы о следующем годе. Но таких людей, как Тодт и Рон Деннис, очень мало», — приводит слова Арну GPblog.
Маттиа Бинотто официально освободит должность руководителя «Феррари» 31 декабря, его заменит Фредерик Вассёр, который ранее занимал аналогичную должность.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днём рождения:
- 28 декабря 2022
-
16:33
-
15:42
-
15:33
-
14:31
-
14:24
-
14:13
-
13:29
-
13:06
-
13:06
-
11:53
-
11:52
-
11:15
-
10:37
-
10:12
-
09:49
-
00:26
- 27 декабря 2022
-
23:28
-
22:51
-
22:19
-
21:34
-
20:23
-
19:35
-
18:54
-
18:15
-
17:36
-
16:50
-
16:17
-
15:35
-
14:47
-
14:08
-
14:04
-
13:37
-
13:25
-
12:49
-
12:38