Экс-пилот «Феррари»: я бы выгнал Бинотто ещё несколько лет назад

Экс-пилот «Феррари» Рене Арну считает, что Маттиа Бинотто должен был гораздо раньше освободить должность руководителя итальянской команды.

«Я никогда не был поклонником Бинотто. Тот, кто говорит, что в следующем году он будет выступать лучше, не заслуживает этой работы. Я бы выгнал его ещё несколько лет назад.

Его поведение неприемлемо, когда ты возглавляешь лучшую команду в мире. Жана Тодта можно любить или не любить, но он никогда бы не сказал: «В следующем году будет лучше». Он бы выиграл, а если бы выиграл, то подумал бы о следующем годе. Но таких людей, как Тодт и Рон Деннис, очень мало», — приводит слова Арну GPblog.

Маттиа Бинотто официально освободит должность руководителя «Феррари» 31 декабря, его заменит Фредерик Вассёр, который ранее занимал аналогичную должность.

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