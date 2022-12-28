Сайнс высказался о взаимоотношениях нового руководителя «Феррари» с Леклером

28-летний испанский гонщик итальянской команды «Феррари» Карлос Сайнс высказался о новом руководителе команды Фредерике Вассёре. Этот пост Вассёр займёт в январе следующего года.



«Думаю, мы с ним хорошо поладим, и он будет доволен работой со мной, когда увидит меня в деле. Полагаю, его отношения с Шарлем также благоприятны для команды в целом. Это может гарантировать, что в команде он будет чувствовать себя как дома», – приводит слова Алонсо издание GrandPX.news со ссылкой на Autosprint.

Испанец Карлос Сайнс продемонстрировал, как он тренируется в сауне:

Ранее бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер рассказал, почему, по его мнению, Вассёр подходит на должность руководителя «Феррари».