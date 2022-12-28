Алонсо не исключил, что в будущем может стать руководителем команды

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо н6е исключил, что в будущем может стать руководителем одной из команд.
«Сейчас я бы не хотел закрывать перед собой двери, но в данный момент работать руководителем команды не входит в мой список желаний. Наша работа подразумевает много разъездов, приходится мириться с этим, потому что это позволяет выполнять работу, которую я люблю. Если бы мне пришлось много путешествовать, чтобы делать что-то, в чём я не так хорош, моя внутренняя батарея быстро бы разрядилась», — приводит слова Фернандо Алонсо Auto Motor und Sport.
В минувшем сезоне Алонсо выступал за французскую команду «Альпин», где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. По ходу сезона также стало известно, что Фернандо Алонсо согласовал долгосрочный контракт с «Астон Мартин» и начнёт выступления за британский коллектив с 2023 года. Испанец заменит четырёхкратного чемпиона мира в составе «Ред Булл» Себастьяна Феттеля, который завершил профессиональную карьеру.
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак также сообщил, что Алонсо может остаться в команде и после завершения карьеры.
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