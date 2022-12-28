Алонсо: не хотел бы сравнивать проблемы с надёжностью в «Макларене» и «Альпин»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о технических проблемах в «Альпин».
«На этот раз заканчивать гонки было приятнее. В «Макларене» с «Хондой» мы всегда теряли очки, так что я не хотел бы это сравнивать.
Тем не менее, у нас было шесть сходов, не все из которых формально считаются таковыми. В Австралии, например, у нас возникла проблема в квалификации. Спринтерскую гонку в Австрии я даже не начал. Так что у нас было с десяток проблем, которые неприемлемы на подобном уровне», — приводит слова Фернандо Алонсо Autosport.
В минувшем сезоне Алонсо выступал за французскую команду «Альпин», где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. По ходу сезона также стало известно, что Фернандо Алонсо согласовал долгосрочный контракт с «Астон Мартин» и начнёт выступления за британский коллектив с 2023 года. Там испанец заменит четырёхкратного чемпиона мира в составе «Ред Булл» Себастьяна Феттеля, который завершил профессиональную карьеру.
- 28 декабря 2022
-
18:54
-
17:52
-
17:38
-
16:33
-
15:42
-
15:33
-
14:31
-
14:24
-
14:13
-
13:29
-
13:06
-
13:06
-
11:53
-
11:52
-
11:15
-
10:37
-
10:12
-
09:49
-
00:26
- 27 декабря 2022
-
23:28
-
22:51
-
22:19
-
21:34
-
20:23
-
19:35
-
18:54
-
18:15
-
17:36
-
16:50
-
16:17
-
15:35
-
14:47
-
14:08
-
14:04
-
13:37