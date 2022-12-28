Йос Ферстаппен: до Гран-при Монако болид «Ред Булл» не подходил Максу
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Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, рассказал о развитии болида «Ред Булл» в 2022 году.
«Думаю, переломный момент в выступлениях Макса случился после Монако. У него были проблемы с болидом, машина ему просто не подходила. После Монако мы очень старались вместе с командой — и, думаю, команда пошла в верном направлении и решила его проблему», — приводит слова Йоса Ферстаппена RaceFans.
Ферстаппен-младший одержал в сезоне-2022 17 побед и стал двукратным чемпионом мира. Команда «Ред Булл» в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов.
Напарник Макса Ферстаппена, Серхио Перес, выиграл две гонки в сезоне-2022, в том числе Гран-при Монако.
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