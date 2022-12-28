Карлос Сайнс-старший: сейчас у меня та же мотивация, что и 30 лет назад

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший рассказал, как он сохраняет мотивацию выступать в гонках в 60 лет.



«Моя подготовка идёт как обычно. Я пытаюсь поддерживать форму весь год, а с сентября начинаю особенную подготовку, которой с каждым годом всё труднее следовать. Есть команда, работающая со мной уже долгое время. Установлены параметры, которым нужно следовать, тесты на выносливость, велотренировки, гимнастика, сауна. Я лучше пострадаю до отъезда, потому что здесь я способен остановиться, а в гонке, по очевидным причинам, нет.



Возраст, конечно, влияет, и дата в паспорте это подчёркивает. Но в гонках важно показанное время и итоговый результат. Я продолжу гоняться, пока сохраняю конкурентоспособность и рефлексы. У меня сейчас та же мотивация, что и 30 лет назад, то же желание тестировать и развивать автомобиль», — приводит слова Сайнса Corriere dello Sport.



Напомним, Сайнс-старший примет участие в ралли-марафоне «Дакар». Он является трёхкратным победителем этого ралли-рейда.