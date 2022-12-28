Президент ФИА бен Сулайем: я извинился перед Гасли за инцидент на Гран-при Японии

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем признался, что извинился перед Пьером Гасли за инцидент с трактором на Гран-при Японии.



«Я сам был гонщиком, так что понимаю их разочарование. Я на протяжении 20 лет выступал в ралли, у меня были проблемы со стюардами, инциденты — и, конечно, иногда ты не выдерживаешь. Если пилот разочарован на протяжении получаса или часа, то это я понимаю, поскольку сам был в таком положении. У нас с гонщиками отличные отношения. У них есть мой номер телефона, а у меня — их номера.



Пьер позвонил мне сразу после случившегося в Японии, и я извинился. Он пилот, а от пилотов нам нужна обратная связь. Пилоты работают на трассе, нам нужны их отзывы. Я общался с Алонсо, Хэмилтоном, даже с Расселлом. Они говорили, что им нужно от стюардов, какие есть проблемы. Если не консультироваться с пилотами, мы не достигнем того, к чему стремимся. Они помогают нам двигаться вперёд и находить компромисс», — приводит слова бен Сулайема RacingNews365.