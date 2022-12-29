В «Мерседесе» рассказали о том, как дельфинирование негативно влияло на моторы болидов

Директор моторного подразделения «Мерседеса» Хайвел Томас сообщил, что силовые установки немецкой команды сильно страдали из-за дельфинирования в начале сезона.
«В начале сезона мы столкнулись с двумя важными проблемами — зависание питания и аппаратное зависание. У нас была большая программа развития в течение всего прошлого года и зимнего перерыва. Но в какой-то момент стало понятно, что двигатели сильно нагружаются, особенно их нижняя часть. Думаю, когда Тото Вольф приехал в Брискворт и увидел некоторые детали моторов, он был очень удивлён тем, насколько сильно они ударялись о землю. Вы могли видеть, что из-за дельфинирования у Льюиса и Джорджа были физические проблемы, но то же самое можно сказать о силовых установках», — сказал Хайвел Томас на видео, опубликованном на YouTube-канале «Мерседеса».
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