Де ла Роса: сразу понял, что Хэмилтон и Алонсо — особенные гонщики

Бывший гонщик Формулы-1, ныне посол «Астон Мартин» Педро де ла Роса поделился воспоминаниями о работе с Фернандо Алонсо и Льюисом Хэмилтоном в «Макларене» в 2007 году.
«Мне нравилось работать с Алонсо и Хэмилтоном, и в 2007 году «Макларен» сделал правильный выбор, оставив меня тестовым пилотом. Я бы поступил так же. Предсезонные тесты в Бахрейне, где я работал с Льюисом и Фернандо, стали одним из лучших моментов в моей карьере.
Мне сразу было понятно, что они особенные гонщики. И это можно сказать далеко не о каждом гонщике, который приходит в Формулу-1, и распознать это нелегко. Все что-то выигрывали в молодёжных сериях, но правда выясняется, когда начинается соперничество с такими монстрами, как Хэмилтон или Алонсо», — приводит слова де ла Росы AS.
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