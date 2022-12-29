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Петер Заубер: уверен, что по замене Вассёра «Альфа Ромео» примет правильное решение

Петер Заубер: уверен, что по замене Вассёра «Альфа Ромео» примет правильное решение
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Основатель «Заубера» Петер Заубер высказался об уходе Фредерика Вассёра с поста руководителя «Альфа Ромео».

Напомним, «Заубер» выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Руководитель команды Фредерик Вассёр с января будет работать на аналогичной должности в «Феррари».

«Я уверен, что назначение Зайдля на пост главы Sauber Group — очень хорошее решение. Но нельзя забыть поблагодарить за работу Фредерика Вассёра, он возглавил команду в сложной ситуации около шести лет назад и теперь уходит, заняв шестое место в Кубке конструкторов. Что касается нового руководителя «Альфа Ромео», то уверен, что будет принято правильное решение. Пока я доволен приходом Зайдля и рад, что Зак Браун этому не препятствовал», — приводит слова Заубера Blick.

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Источник: Фредерик Вассёр приступил к работе на базе «Феррари»
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