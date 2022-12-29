Вольф — о доминировании «Мерседеса»: для нас это было как 8 рождественских вечеров подряд

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу доминирования немецкой команды в период с 2014 по 2021 год.

«Я изучил большинство успешных спортивных команд, которые доминировали в определённую эпоху и в итоге начинали показывать хорошие результаты, но затем распадались. Были довольно серьёзные причины, почему это произошло, и их можно проследить.



Я никогда не видел в нашей организации чувства самоуспокоенности, нигде.



Для нас это как восемь рождественских вечеров подряд. Восьмой раз будет не таким захватывающим, как первый. Это в человеческой природе — ты просто привыкаешь к этому. Я был очень рад, увидев эмоции команды после победы в Бразилии, я испытал такую гордость!» — приводит слова Вольфа GPFans.