Андретти: не думаю, что уход Бинотто повлияет на «Феррари», они будут бороться за титул

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти уверен, что на «Феррари» не отразится уход Маттиа Бинотто с поста руководителя.



«В 2022 году «Феррари» показала, что создала конкурентоспособную машину. Они не будут серьёзно менять что-то в следующем сезоне, так что, думаю, команда поборется. Я надеюсь, что так, потому что это хорошо для Формулы-1. Со сменой руководства будут изменения, но ведь состав пилотов тот же. Леклер и Сайнс дополняют друг друга, каждый способен побеждать.



Не думаю, что уход Бинотто повлияет на команду. Человеческий фактор тоже важен, но ещё важнее техника, а она у «Феррари» есть. Думаю, ошибки свои они уже признали, такое бывает. На ошибках учатся, и уверен, что «Феррари» будет конкурентоспособной в новом сезоне и поборется за чемпионство», — приводит слова Андретти SoyMotor.