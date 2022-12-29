Коронел: Леклер — пилот для квалификаций, он слишком мягкий

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел раскритиковал Шарля Леклера за допущенные ошибки по ходу сезона-2022.
«Это правда, Леклер способен на яркий пилотаж. Но, на мой взгляд, он пилот для квалификаций, а не хороший гонщик. У Макса Ферстаппена всё иначе. Конечно, он может и хорошо проводить квалификации, но Леклер преуспел в этом. Однако по воскресеньям он слишком часто ошибается и не справляется с работой с шинами. Ошибки в Имоле и во Франции – в том числе следствие борьбы с Ферстаппеном.
В Баку и Барселоне он выбывал из-за проблем с мотором. Затем была реакция в духе «я не могу ничего поделать», что показывает неправильный настрой. Где эмоции? Надо было снять шлем и стукнуть кого-то головой, но Леклер слишком мягкий, он идеальный зять», — цитирует Коронела Formule1.
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