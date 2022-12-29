Албон считает, что прошедший сезон стал для него сильнейшим в Формуле-1

Пилот «Уильямса» Алекс Албон оценил своё выступление в минувшем сезоне Формулы-1.
Албон занял 19-е место в общем зачёте пилотов, трижды попав в очки за сезон.
«В какой-то мере это непростой год. Но лично для меня он стал позитивным и, пожалуй, сильнейшим в карьере в Формуле-1. Я не так долго выступаю, но из трёх сезонов этот сильнейший. Мне кажется, я стал лучше как гонщик, а это главное. К тому же я смог применить опыт, который накопил в последние годы. Я вернул уверенность в своих силах.
Мне удавалось пилотировать на пределе. Машина делала то, что я хотел. Ощущения, когда я впервые сел за руль, были хорошими. Думаю, переломным моментом был Бахрейн. Попадание во второй сегмент квалификации было важным, год начался хорошо, и я сразу же приобрёл уверенность», — приводит слова Албона Motorsport-Total.
- 29 декабря 2022
-
15:19
-
14:27
-
14:26
-
13:39
-
12:47
-
12:31
-
12:13
-
11:24
-
11:00
-
10:14
-
10:02
-
09:40
-
00:53
- 28 декабря 2022
-
22:59
-
22:53
-
22:03
-
20:50
-
20:46
-
20:02
-
19:58
-
18:54
-
17:52
-
17:38
-
16:33
-
15:42
-
15:33
-
14:31
-
14:24
-
14:13
-
13:29
-
13:06
-
13:06
-
11:53
-
11:52
-
11:15