Албон считает, что прошедший сезон стал для него сильнейшим в Формуле-1

Пилот «Уильямса» Алекс Албон оценил своё выступление в минувшем сезоне Формулы-1.



Албон занял 19-е место в общем зачёте пилотов, трижды попав в очки за сезон.



«В какой-то мере это непростой год. Но лично для меня он стал позитивным и, пожалуй, сильнейшим в карьере в Формуле-1. Я не так долго выступаю, но из трёх сезонов этот сильнейший. Мне кажется, я стал лучше как гонщик, а это главное. К тому же я смог применить опыт, который накопил в последние годы. Я вернул уверенность в своих силах.



Мне удавалось пилотировать на пределе. Машина делала то, что я хотел. Ощущения, когда я впервые сел за руль, были хорошими. Думаю, переломным моментом был Бахрейн. Попадание во второй сегмент квалификации было важным, год начался хорошо, и я сразу же приобрёл уверенность», — приводит слова Албона Motorsport-Total.

Новость по теме Албон показал шлем в стиле Валентино Росси, в котором он не смог выступить в 2022 году