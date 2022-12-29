«Альфа Таури» выпустила эмоциональный ролик с нарезкой лучших моментов Гасли

Команда «Альфа Таури» опубликовала эмоциональный ролик, который посвящён уходу из команды французского гонщика Пьера Гасли.

Видео доступно на YouTube-канале Scuderia AlphaTauri.

Пьер Гасли перешёл из «Альфа Таури» в «Альпин» по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо.

По итогам завершившегося сезона Гасли занял 14-е место, набрав 23 очка. Его партнёр по команде, Юки Цунода, с 12 баллами занял 17-ю позицию. Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Он завоевал титул второй раз подряд.

Ранее пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался по поводу своего нового напарника по команде Пьера Гасли.