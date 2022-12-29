Эксперт: Леклер меня разочаровал, Сайнс понравился больше

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель раскритиковал пилота «Феррари» Шарля Леклера и заявил, что другого гонщика итальянской команды Карлоса Сайнса недооценивают по сравнению с монегаском.
«Леклер меня разочаровал. В начале сезона он действительно выступал очень хорошо, и все начали говорить, что он претендует на чемпионство, но следует признать, что ничего не вышло. Лично мне больше понравилось выступление Карлоса Сайнса, которому не везло в этом сезоне. Болельщики себя ведут так, будто Сайнс — второй пилот «Феррари», но посмотрите на результаты. В 2021 году Карлос был впереди Шарля», — приводит слова Коронеля Formule1.
В минувшем сезоне Формулы 1 Шарль Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, его напарник Карлос Сайнс — пятое.
- 29 декабря 2022
-
16:56
-
16:37
-
15:47
-
15:19
-
14:27
-
14:26
-
13:39
-
12:47
-
12:31
-
12:13
-
11:24
-
11:00
-
10:14
-
10:02
-
09:40
-
00:53
- 28 декабря 2022
-
22:59
-
22:53
-
22:03
-
20:50
-
20:46
-
20:02
-
19:58
-
18:54
-
17:52
-
17:38
-
16:33
-
15:42
-
15:33
-
14:31
-
14:24
-
14:13
-
13:29
-
13:06
-
13:06