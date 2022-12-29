Эксперт: Леклер меня разочаровал, Сайнс понравился больше

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель раскритиковал пилота «Феррари» Шарля Леклера и заявил, что другого гонщика итальянской команды Карлоса Сайнса недооценивают по сравнению с монегаском.



«Леклер меня разочаровал. В начале сезона он действительно выступал очень хорошо, и все начали говорить, что он претендует на чемпионство, но следует признать, что ничего не вышло. Лично мне больше понравилось выступление Карлоса Сайнса, которому не везло в этом сезоне. Болельщики себя ведут так, будто Сайнс — второй пилот «Феррари», но посмотрите на результаты. В 2021 году Карлос был впереди Шарля», — приводит слова Коронеля Formule1.



В минувшем сезоне Формулы 1 Шарль Леклер занял второе место в общем зачёте пилотов, его напарник Карлос Сайнс — пятое.