Хорнер считает, что поражение может добавить мотивации «Мерседесу»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что поражение в сезоне-2022 может добавить мотивации команде «Мерседес».



«Впервые за восемь лет им не удалось получить бонус за победу в Кубке конструкторов, так что это коснётся каждого сотрудника команды. Это точно обеспечит мотивацию.



Наш успех, который наши парни испытали впервые за восемь лет, точно даёт им столь важный вкус победы. Тот, который не хочется отпускать, однажды попробовав его», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.



«Ред Булл» в 2022 году в пятый раз в истории выиграл Кубок конструкторов, а «Мерседес» по итогам сезона стал лишь третьим, уступив не только австрийской команде, но и «Феррари».

В личном зачёте победу во второй раз подряд одержал Макс Ферстаппен.