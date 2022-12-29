Стелла рассказал, за что благодарны в «Макларене» Даниэлю Риккардо

Новоиспечённый руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о работе с Даниэлем Риккардо в сезоне-2022.
«С точки зрения команды я бы хотел выделить один момент относительно подхода к работе. Даниэль продемонстрировал выдающееся хладнокровие. Он был отзывчивым, позитивным и конструктивным даже в самые сложные моменты. Мы ранее уже видели, не только в «Макларене», что подобные ситуации могут привести к большим сложностям. В вопросе рабочей атмосферы часто проскакивает негатив. Но у нас такого не было, и мы благодарны Даниэлю за это.
Помимо этого, сложности дали нам дополнительные знания, так что это отлично. Всё по той причине, что вместо сложных обсуждений мы пробовали искать причину проблем и разбирались в данных и ощущениях. Это продуктивные действия. Каждый в команде научился, как выстраивать эмоции и отношения», — приводит слова Андреа Стеллы PlanetF1.
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