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В «Ауди» рассчитывают бороться за победу в третий год выступлений в Формуле-1

В «Ауди» рассчитывают бороться за победу в третий год выступлений в Формуле-1
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Исполнительный директор «Ауди» Адам Бейкер рассказал о целях команды после дебюта в Формуле-1.

«Нет какой-то единственной причины, есть множество факторов, сделавших Формулу-1 привлекательной для автопроизводителей, в том числе для «Ауди». Формула-1 сейчас находится в переходном периоде, но концепция его достаточно устойчива. Новые правила и силовые установки, которые ориентированы на электричество, и экологически чистые виды топлива соответствуют будущей стратегии «Ауди».

Кроме того, у чемпионата выросла популярность. Это лучший маркетинговый инструмент в мире автоспорта и один из лучших в любой отрасли вообще. Кроме того, Формуле-1 удалось добиться снижения затрат, что делает чемпионат ещё привлекательнее.

Мы хотим быть конкурентоспособными через три года после прихода в чемпионат. Это наша реальная цель. Мы хотели бы бороться за победы в свой третий сезон участия в серии», — приводит слова Бейкера AS.

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