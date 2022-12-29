В «Ауди» рассчитывают бороться за победу в третий год выступлений в Формуле-1

Исполнительный директор «Ауди» Адам Бейкер рассказал о целях команды после дебюта в Формуле-1.



«Нет какой-то единственной причины, есть множество факторов, сделавших Формулу-1 привлекательной для автопроизводителей, в том числе для «Ауди». Формула-1 сейчас находится в переходном периоде, но концепция его достаточно устойчива. Новые правила и силовые установки, которые ориентированы на электричество, и экологически чистые виды топлива соответствуют будущей стратегии «Ауди».



Кроме того, у чемпионата выросла популярность. Это лучший маркетинговый инструмент в мире автоспорта и один из лучших в любой отрасли вообще. Кроме того, Формуле-1 удалось добиться снижения затрат, что делает чемпионат ещё привлекательнее.



Мы хотим быть конкурентоспособными через три года после прихода в чемпионат. Это наша реальная цель. Мы хотели бы бороться за победы в свой третий сезон участия в серии», — приводит слова Бейкера AS.