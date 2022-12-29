В «Дукати» не исключили приглашение в команду Марка Маркеса

Генеральный директор «Дукати» Луиджи Даль’Инья не исключил возможность приглашения в команду шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса.
«Маркес своей целеустремлённостью, силой и стилем пилотажа доказал, что его нужно бояться. Только безумец не боится Марка Маркеса. Так что я не могу сказать, что Марк нас не пугает, но у нас есть гонщик, который способен сделать разницу, как и Маркес.
Никто не знает, что будет дальше. Может быть, уйдёт Пекко. Контракт с ним будет действовать ещё два сезона, и у нас прекрасные отношения. Даже в трудные моменты мы помогали друг другу и находили решение.
Я думаю, что это трудно представить, но ничего не исключено. Может быть, «Хонда» предложит Франческо Баньяе сумму, которая для нас будет неподъёмной, и мне придётся находить решение», — приводит слова Даль’Иньи Marca.
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