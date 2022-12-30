«Наследие, которое он оставил, вечно». Экс-пилот Ф-1 Масса отреагировал на смерть Пеле

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса отреагировал на смерть Короля футбола — легендарного соотечественника Пеле.



«Для тех, кто, как и я, любит футбол и сборную Бразилии, Пеле — величайшая икона всех времён, вдохновляющая спортсменов не только в футболе, но и в других видах спорта. Наследие, которое оставил Пеле, вечно, как и он сам. Мои соболезнования всей семье Короля Пеле», — написал в своих социальных сетях Фелипе Масса.



Напомним, Пеле боролся с прогрессирующими последствиями онкологии. Недавно появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться.



Заболевание было выявлено у Пеле осенью 2021 года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, но впоследствии организм перестал реагировать на неё. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября 2022 года он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.