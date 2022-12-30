«Заметил кое-что, что очень поможет «Мерседесу» в будущем». Вольф — о минувшем сезоне Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что даже в самые трудные моменты минувшего сезона Формулы-1 в команде сохранялось спокойствие и уверенность в том, что положение дел исправится.
«В этом году на обеих наших базах я замечал, что, даже когда дела шли не очень хорошо, никто не набрасывался друг на друга. Никто не показывал пальцем. Все просто думали о том, как улучшить результаты, как заставить машину двигаться вперёд.
Я также заметил кое-что, что, как мне кажется, очень поможет нам в будущем. Я имею в виду тот факт, что мы доверяли ходу событий. Мы понимали, что процесс продолжается, и нам нужно было лишь сделать что-то новое, чтобы его скорректировать», — приводит слова Вольфа Daily Express.
Тото Вольф зажёг на вечеринке после финала сезона Формулы-1:
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