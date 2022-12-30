Экс-пилот Формулы-1 объяснил на примере Гран-при Японии превосходство Ферстаппена

Экс-пилот «Феррари» Рене Арну признал, что двукратный чемпион Формулы-1 голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в некоторых гонках 2022 года был на голову сильнее своих соперников.
«В этом году Ферстаппен и «Ред Булл» были на высоте. Несколько раз, как, например, в Зандворте, он уничтожал всех соперников в гонке. На мой взгляд, Шарль Леклер приближается к его уровню, но у Ферстаппена по-прежнему есть преимущество», — приводит слова Арну Racingnews365.
Говоря о том, за счёт чего Ферстаппен превосходит своих соперников, Арну вспомнил старт Гран-при Японии, в котором Макс одержал победу, а также оформил титул чемпиона мира.
«То, что он сделал там… Он идеально выполнил обгон под дождём. Когда от него это требуется, он может затормозить позже, чем кто-либо другой», — добавил Арну.
Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена.
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