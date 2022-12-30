Андреа Стелла объяснил, почему не сразу согласился занять пост руководителя «Макларена»

Новоиспечённый руководитель «Макларена» Андреа Стелла признался, что никогда не любил публичности, которую предполагает его новая должность, а потому хорошо подумал, прежде чем согласиться занять её.
«Мне нужно было хорошенько поразмыслить. На самом деле большой охоты не было. Я просто любил концентрироваться на своей работе, это было моим фокусом, так что мне нужно было подумать. Однако, полагаю, я готов к новому вызову», — приводит слова Стеллы GrandPrix.
Напомним, «Макларен» объявил о назначении Стеллы на должность руководителя команды 13 декабря. В тот же день гоночный коллектив подтвердил уход Андреаса Зайдля с этого поста. Ранее Стелла в британской команде занимал должность исполнительного гоночного директора. Итальянец работает в коллективе из Уокинга с 2015 года.
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