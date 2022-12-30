Феттель: я уважаю Алонсо, но нам так и не удалось подружиться

Четырёхкратный чемпион мира немецкий пилот Себастьян Феттель рассказал об отношении к испанскому гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Я восхищаюсь им как соперником. Он, вероятно, был самым жёстким гонщиком, особенно в первые пару лет, у нас были серьёзные сражения в конце сезона в 2010 и 2012 году. Думаю, это одно из моих любимых воспоминаний, связанных с Фернандо.

Я очень высоко оцениваю его талант гонщика. У него от природы невероятная решимость, отличный гоночный инстинкт, и всё это он не растерял. Видно, что у него страстная любовь к нашему виду спорта. Но как человека я его не знаю. Не скажу, что мы не ладим. Мы уважаем друг друга. Но нам так и не удалось подружиться, чтобы встретиться и поговорить о чём-то вне гонок», — приводит слова Феттеля Racingnews365.

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