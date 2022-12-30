Норрис: Риккардо — самый приятный парень в паддоке

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что многому научился за те два года, когда был напарником по команде австралийского гонщика Даниэля Риккардо.

«Для меня было честью выступать с Даниэлем в одной команде. С ним всегда было весело. Он один из самых забавных и, я бы сказал, самых приятных парней в паддоке. Я всё ещё могу многому научиться у Риккардо. Его подход к гонкам, менталитет — вы видите, как в непростые времена он умеет сохранять силы и веру в себя.

Я долго не мог справиться психологически, когда пришёл в Формулу-1, но Риккардо за последние пару лет научил меня с этим бороться. Даже с точки зрения его навыков вождения на трассе — я постарался взять их на вооружение», — цитирует Норриса RacingNews365.

Напомним, в следующем сезоне Риккардо будет резервным пилотом «Ред Булл».

Новость по теме Ландо Норрис в костюме Санта-Клауса поздравил болельщиков с новогодними праздниками

Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена»: