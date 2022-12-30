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«Это не упрёк в адрес Леклера». Экс-пилот Ф-1 — о преимуществе Ферстаппена перед Шарлем

«Это не упрёк в адрес Леклера». Экс-пилот Ф-1 — о преимуществе Ферстаппена перед Шарлем
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Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос признался, что схватки пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» ему нравятся больше, чем дуэль Ферстаппена и Шарля Леклера («Феррари»).

«Возможно, сражения Ферстаппена с Хэмилтоном мне нравились больше. В Максе чувствуется подход Йоса. Не имеет значения, с кем он сражается. Это всегда борьба за позицию, где победитель может быть только один. Макс очень хорошо понимает эту игру. Это не упрёк в адрес Леклера. Я считаю, он очень талантливый гонщик, но не такой жёсткий», — приводит слова Дорнбоса голландская редакция GPFans.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

Ранее Леклера подверг критике нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел.

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