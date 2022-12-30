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Хэмилтон объяснил, почему сохраняет надежду на хорошее выступление в следующем сезоне Ф-1

Хэмилтон объяснил, почему сохраняет надежду на хорошее выступление в следующем сезоне Ф-1
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что даёт ему надежду на качественные результаты команды в следующем сезоне.

«Что даёт надежду на то, что результаты в следующем сезоне будут лучше? Я знаю, как тяжело быть наверху и оставаться там. А мы хотим вернуться на самый верх! Что нам даёт повод для надежды, так это на концовка этого сезона. Последние гонки продемонстрировали чёткую положительную тенденцию и доказали, что мы можем добиться всего, проявив настойчивость», — приводит слова Хэмилтона Sport Bild.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:

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