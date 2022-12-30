Лопрайс порассуждал о влиянии отсутствия «КАМАЗов» на «Дакар»-2023

Чешский гонщик Алеш Лопрайс поделился мыслями о том, как на «Дакар»-2023 повлияет отсутствие «КАМАЗ-мастер».
«Возможность получить хороший результат, определённо, будет выше, но, с другой стороны, на первый план выйдут другие пилоты, которые ранее упускали момент. Думаю, гонка будет более равной, что повысит прессинг, но при этом может сделать её более увлекательной. В борьбе за победу может быть много красивых моментов и перестановок», — приводит слова Лопрайса Dakarmania.
Напомним, в конце сентября стало известно, что российская команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение отказаться от участия в «Дакаре». Решение было обусловлено несогласием с требованиями для российских спортсменов, желающих принять участие в спортивном мероприятии, подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская специальная операция на Украине.
- 30 декабря 2022
-
19:00
-
18:55
-
17:43
-
17:41
-
16:50
-
16:45
-
16:03
-
15:01
-
13:40
-
12:54
-
12:37
-
11:41
-
11:37
-
10:49
-
10:25
-
09:49
-
00:33
-
00:11
- 29 декабря 2022
-
23:05
-
21:54
-
21:49
-
20:54
-
19:56
-
19:51
-
18:54
-
18:50
-
17:51
-
17:46
-
16:56
-
16:37
-
15:47
-
15:19
-
14:27
-
14:26
-
13:39