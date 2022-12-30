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Лопрайс порассуждал о влиянии отсутствия «КАМАЗов» на «Дакар»-2023

Лопрайс порассуждал о влиянии отсутствия «КАМАЗов» на «Дакар»-2023
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Чешский гонщик Алеш Лопрайс поделился мыслями о том, как на «Дакар»-2023 повлияет отсутствие «КАМАЗ-мастер».

«Возможность получить хороший результат, определённо, будет выше, но, с другой стороны, на первый план выйдут другие пилоты, которые ранее упускали момент. Думаю, гонка будет более равной, что повысит прессинг, но при этом может сделать её более увлекательной. В борьбе за победу может быть много красивых моментов и перестановок», — приводит слова Лопрайса Dakarmania.

Напомним, в конце сентября стало известно, что российская команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение отказаться от участия в «Дакаре». Решение было обусловлено несогласием с требованиями для российских спортсменов, желающих принять участие в спортивном мероприятии, подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская специальная операция на Украине.

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