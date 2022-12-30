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Ван ден Бринк: без «КАМАЗов» гонка будет не менее сложной

Ван ден Бринк: без «КАМАЗов» гонка будет не менее сложной
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Голландский гонщик Мартин ван ден Бринк поделился ожиданиями от «Дакара»-2023.

«Мы здесь с командой де Роя, четыре грузовика — Янус ван Кастерен, Виктор Виллем Верстейнен, Митчел ван ден Бринк и я — выступаем за одну команду.

В прошлый раз мы были лучшими после «КАМАЗа», в этом году будем сражаться за подиум. Без «КАМАЗа» гонка будет не менее сложной. Мы провели много тестов в Марокко. На прошлом «Дакаре» у нас были проблемы с подкачкой колёс и перегревом двигателя, но мы исправили все проблемы. Тесты прошли отлично, ждём начала гонки.

Этот год для нас особенный, потому что мой сын Митчел может соревноваться вместе со мной, у него лучший штурман, двукратный победитель Дакара. Первую неделю мы будем соревноваться друг с другом, а после дня отдыха посмотрим, кто имеет больше шансов, и будем помогать друг другу», — приводит слова Мартина ван ден Бринка телеграм-канал Cross-Country Rally.

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