Ванагас: за 11-летнюю карьеру не припомню такой длины «Дакара»

Литовский гонщик «Тойоты» Бенедиктас Ванагас поделился ожиданиями от «Дакара»-2023.



«У нас тут бивуак у моря вдали от города. Мы не бронировали отелей, только в Рияде на день отдыха. Если мы доберёмся дотуда, у нас он будет. Это для нас ново. Сейчас 29 декабря, два дня до пролога. Мы только что провели разведку перед прологом, прошли технические проверки. Техинспекция и административные проверки будут завтра. Завтра планируем провести тесты машины и стартуем.



В этом году выступаем на новой Toyota V6 Twin Turbo, это моя седьмая Toyota. С интересом жду, как себя поведёт турбодвигатель, подвеска моношок. Это отличный автомобиль. В этом году «Дакар» будет немного длиннее, у нас пролог и 14 дней гонки — за мою 11-летнюю гоночную карьеру я не помню такой длины. Но с точки зрения километража такое уже было. Организаторы продолжают всё улучшать, думаю, у нас будут особенные дни гонки. Все едут один и тот же маршрут, поэтому это нормально», — приводит слова Ванагаса телеграм-канал Cross Country Rally.