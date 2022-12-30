Чандхок назвал самого прогрессирующего пилота в 2022 году

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок считает, что Джордж Расселл стал самым прогрессирующим гонщиком в сезоне-2022.



«Расселл прибавил больше всех в минувшем сезоне. Мы знали, как хорош он был в «Уильямсе», но, пока не увидишь пилота в топ-команде, под давлением и в паре с одним из величайших гонщиков в мировой истории, не поймёшь, насколько успешным получился переход. Джордж смог принять этот вызов», — приводит слова Каруна Чандхока Sky Sports.



Расселл в 2022 году одержал первую победу в карьере, выиграв Гран-при Бразилии. Эта победа оказалась единственной для команды в сезоне. Напарник Расселла Льюис Хэмилтон впервые в карьере закончил сезон без побед.

Чемпионом мира по итогам сезона-2022 стал Макс Ферстаппен.