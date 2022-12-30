Чандхок назвал самого прогрессирующего пилота в 2022 году
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок считает, что Джордж Расселл стал самым прогрессирующим гонщиком в сезоне-2022.
«Расселл прибавил больше всех в минувшем сезоне. Мы знали, как хорош он был в «Уильямсе», но, пока не увидишь пилота в топ-команде, под давлением и в паре с одним из величайших гонщиков в мировой истории, не поймёшь, насколько успешным получился переход. Джордж смог принять этот вызов», — приводит слова Каруна Чандхока Sky Sports.
Расселл в 2022 году одержал первую победу в карьере, выиграв Гран-при Бразилии. Эта победа оказалась единственной для команды в сезоне. Напарник Расселла Льюис Хэмилтон впервые в карьере закончил сезон без побед.
Чемпионом мира по итогам сезона-2022 стал Макс Ферстаппен.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
20:03
-
19:58
-
19:00
-
18:55
-
17:43
-
17:41
-
16:50
-
16:45
-
16:03
-
15:01
-
13:40
-
12:54
-
12:37
-
11:41
-
11:37
-
10:49
-
10:25
-
09:49
-
00:33
-
00:11
- 29 декабря 2022
-
23:05
-
21:54
-
21:49
-
20:54
-
19:56
-
19:51
-
18:54
-
18:50
-
17:51
-
17:46
-
16:56
-
16:37
-
15:47
-
15:19
-
14:27
Партнерский контент