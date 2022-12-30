Ферстаппен недоволен ограничением на использование термочехлов

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался недоволен ограничениями на работу с термочехлами.
«В Остине я был близок к развороту на выезде из боксов. Конечно, у меня был самый жёсткий состав шин, но, думаю, настоящие трудности впереди. Почему бы нам просто не использовать термочехлы по полной, если они у нас есть? К чему эти ограничения и промежутки? Нужно или использовать их как положено, или совсем отменять.
В сравнении с тем, что происходит сейчас, будет много аварий. Кроме того, изменится износ шин, потому что они будут очень холодными, и мы будем много скользить на первых кругах. Давление в шинах будет высоким, они будут сильнее деградировать. Сейчас мне это не очень нравится, как и другим пилотам, так что нужно найти решение», — приводит слова Макса Ферстаппена Autosport.
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