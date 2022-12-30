Ферстаппен: нужно ценить таланты в Формуле-1

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о разнообразии подходов пилотов к выступлениям в Формуле-1.



«Все сражаются и гоняются по-разному. Но в этом вся красота спорта — если бы все пилотировали одинаково, то это было бы скучно. Да, хороших гонщиков много, но если бы все действовали абсолютно одинаково, то это было бы не так интересно. Думаю, нужно ценить то огромное количество талантов, которые есть в мире, а особенно в Формуле-1», — приводит слова Макса Ферстаппена RACER.



Ферстаппен одержал 17 побед в сезоне-2022 и стал двукратным чемпионом мира. Команда «Ред Булл» в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов.

Для Ферстаппена этот титул стал вторым в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.